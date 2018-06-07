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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının haklarında sarf ettiği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Mahkeme hakimi, davalı avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebine ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi. Bunun üzerine davalı avukatı Çelik, reddi hakim talebini yinelediğini söyledi.

REDDİ TALEBİNE RED KARARI

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun avukatının reddi hakim talebi dilekçesinde inandırıcı deliller bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Davacılar avukatı söz alarak, “Sözlü yargılamaya geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, “Hakimin reddine yönelik talebimizin hakimin reddi prosedürü uygulamaksızın ve ortada somut olgu isnat edilmiş olmasına rağmen talebimizin reddedilmiş olması hakimliğimizin nesnel davranmayacağı hususundaki düşüncemizi haklı çıkarmıştır. Hukuka aykırı bir şekilde talebimizin reddedilmiş olmasından ötürü hakimliğinize yönelik şikayetçi olacağız. Bu nedenle sözlü tahkikata geçilmeksizin tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun avukatının bu talebini reddetti.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATI CÜBBESİNİ ÇIKARARAK SALONU TERK ETTİ

Bunun üzerine söz alan Kılıçdaroğlu’nun avukatı, taleplerinin keyfi olarak reddedildiğini belirterek, “Zihinde var olan hukuka aykırı kararı oluşturmak amacıyla ivedilikle karar vermeye yönelik yaklaşım sergilemesi nedeniyle yargılamayı protesto etmek için cübbemizi çıkararak mahkeme salonunu terk ediyoruz” diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

“BURAYI SİYASET MEYDANINA ÇEVİRDİLER”

Davacı avukatı Ferah Yıldız ise, “Karşı taraf davayı kaybedeceğini en başından bildikleri için burayı siyaset meydanına çevirmişlerdir. Burası adalet, hakkaniyetin subut bulacağı yerdir” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kılıçdaroğlu’nun davacılar hakkındaki iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğini sabit olduğu gerekçesiyle haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kılıçdaroğlu’na 197 bin TL manevi tazminat

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 110 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan’a 15 bin TL, Ziya İlgen’e 17 bin TL, Mustafa Erdoğan’a 25 bin TL, Osman Ketenci’ye 20 bin TL, Mustafa Gündoğan’a ise 10 bin TL olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Osman Ketenci ve iş adamı Mustafa Gündoğan, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 1.5 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)
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