Cuma namazını fırsat bilip 15 bin liralık demir çaldı

Adana’da inşaat işçilerinin cuma namazına gittiği sırada 15 bin liralık demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızın demirleri çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gögen’in (45) sahibi olduğu inşaatta işçiler 23 Mart Cuma günü öğlen vakti namaza gitmek için inşaattan ayrıldı. Bu sırada inşaata gelen bir kişi ile yanındaki çocuk 15 bin lira değerindeki demirleri kamyonete yükleyip kaçtı.

Namazdan dönen işçiler çalışmaya başlayınca demirin çalındığını fark etti. Bunun üzerine Ahmet Gögen polise giderek, "İnşaatta teleskopik demir direklerimiz vardı. Bu malzemeyi beton kalıp dökeceğimiz sırada betonun altına dikine gelecek şekilde kullanırdık. Bunlardan yaklaşık 800-900 arası bulunmaktaydı. 23 Mart günü cuma namazı vesilesiyle inşaattan ayrıldığımız sırada bu malzemelerden yaklaşık 400-450 tanesinin çalınmış olduğunu cuma namazı dönüşünde gördük. Bu şahısları çevreden araştırdık fakat bulamadık. Olaydan dolayı yaklaşık 15 bin liralık maddi zararım vardır" diyerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşaatta güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan bu incelemede inşaata biri çocuk iki kişinin geldiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada hırsızlık zanlısının Mustafa İ. (34) olduğunu tespit ederek, evine yaptığı baskında şahsı yakaladı. Mustafa İ. emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının ifadesinde, "Ben hurdacılık yaparım. 23 Mart günü de inşaat etraflarında hurda toplarken bu inşaat alanının çevresinde ve boş alanda hurda demirler ve demir direkler olduğunu gördüm. Demir direklerin başında ve çevresinde kimse yoktu. Akıncılar Mahallesi’nde hamallık yapan 2 Suriyeli şahsı alarak olay yerine yaklaşık olarak bir saat kadar sonra gittim yine demirlerin olduğu yerde ve çevresinde kimseler yoktu. Suriyeli şahıslarla birlikte boş alanda bulunan demir direklerden 60 adet alarak evime götürdüm ve bıraktım. Suriyeli hamallık yapan 2 şahsı daha alarak yine aynı inşaata gittim yine demirlerin çevresinde kimse yoktu bu sefer aracıma 65 adet inşaat demir direğini yükleyerek götürdüm ve evime katmış olduğum 60 adet demir direği de aracıma yükledim ve toplam 125 adet inşaat demir direğini daha önceden tanıdığım hurdacıya tanesi 20 liradan 2 bin 500 liraya sattım. Parayla borçlarımı kapattım ve evimin ihtiyaçları için harcadım. Ben inşaat demir direklerinin atıl hurda olduğunu düşünerek aldım, sahibinin olduğunu bilseydim almazdım. Pişmanım, müştekinin zararını karşılamak istiyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ., nöbetçi mahkemeye çıkartılarak tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)