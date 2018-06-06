Çocukların ateşle oyunu evi yaktı

Kahramanmaraş’ta küçük çocukların ateşle oyunu yangına neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi’nde Rıdvan Özkan’a ait evin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, çevresinde bulunan tahta parçalarını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanındaki eve sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

(Muhammet Özer/İHA)