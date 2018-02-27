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Çocuğunun yanında kapkaç şoku yaşadı

İstanbul Sultangazi’de 10 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yürüyen kadın, kapkaççının kurbanı oldu.

27 Şubat 2018 Salı 09:36

İstanbul Sultangazi’de 10 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yürüyen kadın, kapkaççının kurbanı oldu.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine 10 yaşındaki kızı Azra Şeker ile markete giren Zehra Şeker, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Yürümeye başlayan kadının takip eden yabancı uyruklu 3 şahıstan biri kadının peşine takıldı. Kızıyla birlikte kaldırımdan yürüdüğü esnada Şeker’in yanına yaklaşan kapkaççı, 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Şeker ve kızı Azra hemen kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KAPKAÇA UĞRADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın kızıyla birlikte marketten çıkarak yolun karşısına geçiyor. O esnada yabancı uyruklu 3 şahıstan biri kadını takip ediyor. Bir süre sonra kadına arkadan yaklaşan şahıs, cep telefonunu çalarak kaçmaya başlıyor. Telefonu çalınan kadın kızıyla birlikte zanlının peşinden koşmaya başlıyor.

Olayı duyan mahalle sakini Murat Özevir, “Biz geçen gün buraya misafirliğe geldik. Kapkaç olmuş, herkes sokağa çıkmış. Kadın kızıyla yürüdüğü esnada cep telefonunu çalmışlar. Arkasından yaklaşmış. Telefonu aldıktan sonra kaçmış. Daha önce böyle bir şey yaşamadık, ilk defa oluyor” dedi.

(İHA)
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