Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltında

Hatay’da çocuğuna balkonda şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran Çarşamba günü özel bir TV kanalının ihbar hattına gönderilen ve "bu nasıl baba" başlığı ile yayınlanan aile içi şiddet görüntüleriyle ilgili güvenlik birimlerince inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda, 12 yaşındaki öz erkek çocuğuna şiddet uygulayan kişinin, Antakya ilçesi Akevler Mahallesinde ikamet eden, eşinden boşanmış ve iki çocuk sahibi S.Ç. olduğu belirlendi.

Babaannesinin yanında büyüdüğü öğrenilen çocuk, Çocuk Şube ekipleri görevlileri gözetiminde doktor kontrolünden geçirildi. Çocuğun psikolog ve sosyolog eşliğinde verdiği bilgiler üzerine, S.Ç. isimli baba, adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Gökhan Aklan/İHA)