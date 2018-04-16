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"Çocuğum hasta 100 bin TL verin” diyerek...

Antalya’da bir bankaya giren şahıs, iddiaya göre “Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin” diyerek bankayı soymak istedi. Polis ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:50
"Çocuğum hasta 100 bin TL verin” diyerek...

Antalya’da bir bankaya giren şahıs, iddiaya göre “Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin” diyerek bankayı soymak istedi. Polis ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerindeki bir kamu bankasında 17.15’de meydana geldi. Bankaya müşteri kılığında giren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, belindeki tabancayı görevli banka memuruna tutarak iddiaya göre, “Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin” şeklinde konuştu. Şahıs, banka güvenlik görevlileri ve hareket etmeleri halinde banka personelini de öldüreceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Banka görevlileri soygun şüphelisini bir taraftan oyalarken, güvenlik görevlileri şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsa müdahale etmek istedi. Kalabalıktan yararlanan soygun şüphelisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun polise haber verilmesi üzerine gelen ekipler, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri banka güvenlik kameralarını incelemeye alırken, ekipler eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için geniş çalışma başlattı.

(Adem Akalan /İHA)
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