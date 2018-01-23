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Cinsel tacizde bulunan şahsa 50 yıl hapis

Hizmetli olarak görev yaptığı ortaokuldaki 10-13 yaşlarındaki 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan T.E.’ye, 50 yıl hapis cezası verildi.

23 Ocak 2018 Salı 12:03
Cinsel tacizde bulunan şahsa 50 yıl hapis

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’ndeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulunda eğitim gören, 10-13 yaşlarındaki 5 kız öğrenci, okulda hizmetli olarak görev yapan T.E.’nin kendilerine elle cinsel tacizde bulunup, öpmeye çalıştığını ileri sürerek, yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlattı.

2016 yılında meydana gelen olay sonrası, öğrencilerin anlattıkları Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü de taciz iddialarını savcılığa taşıdı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 2016’nın Nisan ayında gerçekleştirildiği ileri sürülen tacizlerle ilgili hizmetli T.E. polis tarafından gözaltına alındı. T.E. hakkında her bir kız öğrenci için 8’er yıl olmak üzere ’cinsel taciz’ suçundan toplam 40 yıl hapis cezası istemiyle Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yaklaşık 20 ay süren davanın 12’nci duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verdi. Suçun hizmetli olarak görev yaptığı sırada işlenmiş olması nedeniyle cezayı her bir mağdur öğrenci için 2’şer yıl artıran heyet, T.E.’ye temyiz yolu açık olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

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