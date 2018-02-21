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Cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon

İstanbul Polisi, Büyükçekmece’de cinsel gücü artırıcı ilaç, saç çıkarıcı serumlar ve kremler başta olmak üzere birçok ürünün üretilen adrese baskın düzenlendi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:47
Cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de bir adreste ‘cinsel gücü artırıcı ilaç’ imal edildiğine dair bir ihbar aldı. Olay yerine gelen ekipler sözde imalathane içerisinde karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok oldu. İmalathane içerisinde satışa hazır ve paketlenmeyi bekleyen 50 bin kutuya yakın hap cinsel gücü artırıcı ilaçlar, saç çıkarıcı serumlar, yüz kremleri başta olmak üzere birçok ürünün sahtesine ulaşıldı. Sözde imalathanede adeta bir tesis kuran şahıslar, ilaçların hangilerinde ne kadar gram ham madde kullanacaklarını da bir kağıda yazdıkları görüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken sözde imalathanede polislerin çalışması devam ediyor.

Son Güncelleme: 21.02.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
Sahte IlaçBüyükçekmece
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