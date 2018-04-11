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Cinnet getiren kişi polislere ateş açtı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde cinnet getiren bir kişi pompalı tüfekle polis araçlarına ateş etti. Olay yerine gelen özel harekat polislerince etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:46
Cinnet getiren kişi polislere ateş açtı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde cinnet getiren bir kişi pompalı tüfekle polis araçlarına ateş etti. Olay yerine gelen özel harekat polislerince etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Taşyurdu (38) isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip elindeki av tüfeğiyle evinde rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zanlı, polis araçlarına da ateş edince olay yerine Özel Harekât Polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleriyle birlikte olay yerine gelen Pazarcık Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu zanlıyı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Emniyet Müdürü’nün ikna edemediği Taşyurdu’na arkasından yaklaşan Özel Harekat Polisleri operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi. Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı zırhlı araca bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

(Talat Bozdağ/İHA)
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