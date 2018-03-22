Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın

Yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank’ın merkezi olan Beykoz’daki lüks villaya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Baskında, şirket kayıtlarının tutulduğu ana server ile 9 bilgisayara el konuldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Çiftlik Bank’ın merkezi olan Beykoz’da lüks bir site içindeki villaya operasyon düzenledi. Çiftlik Bank’ın firari CEO Mehmet Aydın’ın bu villada kaldığı ve Çiftlik Bank’ı buradan yönettiği belirlendi. Villadaki aramalarda şirket kayıtlarının tutulduğu ana server ile 9 bilgisayara el konuldu.

(Metin Başar /İHA)