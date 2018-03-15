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Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha

Sakarya’da Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Mart 2018 Perşembe 20:04
Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha

Sakarya’da Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a “Usulsüz faaliyet yürütüldüğü” şikayetiyle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.T., isimli bir şüpheli Geyve İlçesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)
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