Çiftlik Bank soruşturmasında 6 şüpheliye kırmızı bülten

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan 2 şüphelinin Uruguay ve Bulgaristan’dan iadelerin talep edildiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TÜM DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLDİĞİ VURGULANDI

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik yetkisizlik kararları verildiği anlatılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN DÜZENLENDİ

Açıklamada, 33 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği, bunlardan 13’ünün tutuklu olduğu, 4’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. İfadesi alınan 1 şüphelinin serbest bırakıldığı, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları kaydedildi. Öte yandan şüphelilerden 6’sı hakkında kırmızı bülten düzenlendiği bilgisine yer verildi.

"BİLGİ VE BELGELERE EL KOYMA TALEBİNDE BULUNULDU"

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç’in Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden iadelerinin talep edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu" kaydedildi.

4 FİRMAYA KAYYUM ATANDIĞI HATIRLATILDI

Çiftlik Bank kurgusunda yer alan Famegame Hayvancılık San ve Tic. A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ile Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı firmalara kayyum atandığı belirtildi. Kayyum heyetinin firmaların taşınır ve taşınmaz malları, borç ve alacakları ile mali yapılarının tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yürüttüğü, özellikle canlı hayvan bulunan çiftliklerle ilgili ivedi tedbirler aldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kuruluna yazı yazılıp "Suç Gelirlerinin Aklanması" suçu açısından ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istendiği belirtilirken, "Vergi Denetim Kuruluna yazı yazılarak vergi usul hukuku çerçevesinde inceleme yapılmasının talep edildiği, gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve gerekse diğer illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şikayetçi olan vatandaşlarla ilgili dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ana dosya ile birleştirilip eldeki mali kayıtlar ile müşteki şikayetlerinde belirtilen maddi kayıpların karşılaştırılması yönündeki çalışmaların da devam ettiği" vurgulandı.

(Gamze Erdemir /İHA)