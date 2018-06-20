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Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy’de psikolojik sorunları olan Mehdin Elgün’ün önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:50
Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy’de psikolojik sorunları olan Mehdin Elgün’ün önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Arnavuköy’de sabah saatlerinde yaşanan cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada sabah saatlerinde psikolojik sorunları olan Mehdin Elgün göğsünü jiletle kestikten sonra şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalıştı. Daha sonra öleceğini düşünen katil zanlısı 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen Elgün’ü boğarak öldürdü. Yaralanan şahıs paniğe kapılıp sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak sağlık ekiplerini beklemeyen katil zanlısı kendi imkanları ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gitti. Burada tedavi olan zanlı polis ekiplerince gözaltın alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve kızın cansız bedenlerini Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

KATİL ZANLISININ YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, zanlının sinir krizi geçiren yakınları, evin çevresinde bekleyen basın mensuplarına saldırdı. Yaklaşık 5 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, bazı basın mensuplarının arabalarının camları kırıldı. Bir gazetecide elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

“BÜYÜK İHTİMAL UYUŞTURUCU ALMIŞ”

Bir mahalle sakini, “Büyük ihtimal uyuşturucu almış. Daha önceleri kullanıyormuş” derken, katil zanlısını tanıdığını söyleyen bir vatandaş ise,“Hayatta o insandan öyle bir şey beklemezsin. Melek gibi bir çocuktu. Allah tarafından olmuş. Duyduğum kadarıyla elle boğmuş” dedi.

(Caner Sönmez/İHA)
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