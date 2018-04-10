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Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Gaziantep’te kaynanası ile tartıştıktan sonra uyuyan 2 çocuğunu bıçaklayarak öldüren kadın, tekerlekli sandalye ile götürüldüğü mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinnet getiren kadın, oğlu sara hastası olduğu için iki çocuğunu da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

10 Nisan 2018 Salı 21:48
Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Gaziantep’te kaynanası ile tartıştıktan sonra uyuyan 2 çocuğunu bıçaklayarak öldüren kadın, tekerlekli sandalye ile götürüldüğü mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinnet getiren kadın, oğlu sara hastası olduğu için iki çocuğunu da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartışmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren iki çocuk annesi Özlem K., binada çocuklarının bulunduğu 2. kata çıkmış, mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından kendisini aşağıya bırakmıştı.

OĞLU SARA HASTASI OLDUĞU İÇİN 2 ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasında tedavisi tamamlanan Özlem K., hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekerlekli sandalye ile Gaziantep Adliyesine götürüldü. Sol ayak ve sağ kolunda kırıklar olan Özlem K.’nin, yüzünde yaralar da dikkat çekti. Özlem K. çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özlem K.’nin ifadesinde kaynanası ile tartışmanın ardından öfkelendiğini ve intihar etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde 5 yaşındaki oğlu Mustafa’nın sara hastası olması nedeniyle kimsenin oğluna bakmayacağını düşündüğünü de kaydeden Özlem K.’nin kimseye yük olmaması için önce çocuklarını öldürüp, sonra da intihar etmeye karar verdiğini kaydetti. Bıçak darbeleri ile ağır yaraladığı çocuklarını kanlar içerisindeki halini görünce kendine geldiğini anlatan Özlem K.’nin yaptığından pişman olup, çocuklarını kurtarmaya çalıştığını kaydetti. Çocukların öldüğünü anlayınca şoka girdiğini belirten Özlem K.’nin, evde bulunan mektubu yazıp intihar ettiğini söylediği kaydedildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE

Nöbetçi mahkemece tutuklanan kadın, sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Özlem K., burada alınan raporun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yattığı hastaneden tekerlekli sandalye ile adli makamlara getirilen kadın, işlemlerinin tamamlandıktan sonra yine tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

(Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş /İHA)
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