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Çeşme’de 92 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmenlerden 63’ü karada, 29’u da denizde yakalandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:23
Çeşme’de 92 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmenlerden 63’ü karada, 29’u da denizde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi, saat 15.00 sıralarında Boğazada yakınlarında bir şişme bota müdahale etti. Şişme bottaki Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Çeşme iskelesinde ilk işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, Suriye uyruklu 63 kaçak göçmen de sabah saatlerinde Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri denize açılamadan yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Muhammet İsa Atagöz /İHA)
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