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Çeşme'de yat limanında çıkan yangın korkuttu

Akşam saatlerinde patlama seslerinin duyulduğu Çeşme’de büyük panik yaşanırken, gece saatlerinde ise özel bir sitenin limanında yangın çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 08:51
Çeşme'de yat limanında çıkan yangın korkuttu

Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana gelirken, gece saatlerinde ise özel bir sitenin limanında yangın çıktı. Limandan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu 110 itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve belediyeye ait bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan yatlara müdahalede bulundu. Yangın sonucu 4 tane yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, 5 tanesinde ise maddi hasar meydana geldi. ilk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü. Öte yandan, polis ekipleri özel sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 29.12.2017 09:16
Anahtar Kelimeler:
çeşme Yat Limanı Yangın
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