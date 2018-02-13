Cep telefonunu 15 saniyede böyle çaldı

Olay, saat 14.50 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki bir kart üretim firmasında çalışan Mehmet Taşan, öğle saatlerinde minibüs ile depoya malzeme getirdi. Aracından inen Taşan, cep telefonunu ve tableti aracında bıraktı. Taşan daha sonra aracın sağ tarafına geçerek getirdiği malzemeleri depoya götürmeye başladı. Tam o esnada sokak arasından çıkan kimliği belirsiz bir hırsız, soğukkanlı bir şekilde araca yaklaştı. Taşan’ın malzeme taşıdığını gören hırsız, aracın kapısını açarak 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonu kaşla göz arasında çaldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜPEGÜNDÜZ 15 SANİYEDE HIRSIZLIK

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşan aracın sağ tarafına geçerek malzeme taşıyor. O esnada sokak arasından çıkan hırsız araca yaklaşıyor. Taşan’ın malzeme taşıdığını gören hırsız, daha sonra kapıyı açarak cep telefonunu alıyor. Hırsız ardından çaldığı cep telefonunu cebine koyarak hiçbir şey olmamış gibi caddeden uzaklaşıyor.

Olayın ardından aracına binen Taşan, cep telefonunu göremeyince çalındığını düşünerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Taşan görüntülerde yaptığı incelemede sonucunda cep telefonunun bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntüleri alan Taşan, polis merkezine ardından da savcılığa giderek şikayette bulundu.

“BİR ANLIK DALGINLIĞIMIZDAN YARARLANDI”

Olayı anlatan Mehmet Taşan, “Minibüsten ürünleri boşaltırken vatandaş geldi cep telefonunu aldı. Minibüsün arkasından kolileri boşaltıyordum. Yukarıdan bir arkadaş da makine ile çekiyordu. O esnada dalmışım, şahıs şoför mahallinden gelerek yan koltuktaki cep telefonunu alıp kaçıyor. Bir anlık dalgınlığımızdan yararlandı. Tablet vardı ama görünür diye onu almamış. Telefon yaklaşık 2 bin 500 lira değerindeydi. Aynı gün yarım saat önce başka birinin de şarjdaki telefonunu çalmışlar. 2 gün sonrada başka birinin cep telefonunu çalmışlar. Akşam polis merkezine, ertesi gün de görüntülerle birlikte savcılığa gittim, şikayette bulundum. En yakın zamanda gerekenin yapılacağını söyledi” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.