Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119940
ALTIN
162.060
DOLAR
3.7529
STERLİN
5.3155
EURO
4.6732
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Çengelköy'de otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Çengelköy’de kadın sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya sonra da 2 otomobile çarptı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:58
Çengelköy'de otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Üsküdar Çengelköy Yalıboyu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 34 KS 8535 plakalı Esmer Dişkaya’nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptıktan sonra aynı yolda seyir halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilin çarptığı yaya ağır şekilde, kazaya karışan bir başka araçta bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çengelköy’ün trafiği bir süre felç oldu. Kazayı gören vatandaşlar, “Çarpma sesi ile irkildim. Bir baktım yaya havada uçuyordu. Daha sonra da geldi benim aracıma çarptı” dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazada yaralanan ve sağlık durumu ciddi olan yayanın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anlaşamadığı emlakçıyı pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı
Anlaşamadığı emlakçıyı pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı
Bursa'daki heyelan bölgesi drone ile görüntülendi
Bursa'daki heyelan bölgesi drone ile görüntülendi
Kayseri’de Bylock operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri’de Bylock operasyonu: 6 gözaltı
Yeni aldığı otomobil bir anda alev aldı
Yeni aldığı otomobil bir anda alev aldı
Reyhanlı’da bir eve roket düştü: 1 kişi öldü
Reyhanlı’da bir eve roket düştü: 1 kişi öldü
Park halindeyken yanan otomobil böyle patladı
Park halindeyken yanan otomobil böyle patladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim