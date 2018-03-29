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Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönenlerinin içinde bulunduğu minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

29 Mart 2018 Perşembe 13:49
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönenlerinin içinde bulunduğu minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Konya-Adana Karayolu Türkmen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Meri İ. (29) idaresindeki 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki T. yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direksiyon başında sıkışan sürücü Meri İ.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Ereğli’nin Zengen Mahallesi’nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa’ya döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Özcan Saraç/İHA)
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