Çelik yelekli hırsız kamerada !

Başahşehir’de akşam saatlerinde güvenlikli bir siteye giren 3 hırsızdan biri, girdiği daireden eşya ve çelik yelek çaldı. Çaldığı yeleği giyen hırsız bir daireye daha girerek nakit para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 hırsız, güvenlikli bir siteye girdi. İçeriye giren hırsızlardan 2’si site içerisindeki binalara yönelerek hırsızlığa başladı. O esnada diğer hırsız, emek bir askerin yaşadığı öğrenilen bir daireye girerek birkaç eşya ve çelik yelek aldıktan sonra çıktı. Hırsız daha sonra aynı binanın bahçe katındaki daireye yöneldi.

ÇELİK YELEKLE SOYGUN YAPTI

Dairenin camını zorlayarak kapısını kıran hırsız eve girerek odaları gezdi. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, çelik yeleği giydikten sonra tek tek odaları aradı. Evin altını üstüne getiren hırsız 4 bin 500 lira para, 15 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar, antika tespihler ve yüksek kapasiteli harddisk çalarak kayıplara karıştı. Çelik yelekli hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız evin salonunda dolaşıyor. Etrafı karıştıran hırsızın üzerinde çelik yelek olduğu görülüyor. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız eşyaları çalarak kaçıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur /İHA)