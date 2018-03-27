Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Çelik yelekli hırsız kamerada !

Başahşehir’de akşam saatlerinde güvenlikli bir siteye giren 3 hırsızdan biri, girdiği daireden eşya ve çelik yelek çaldı. Çaldığı yeleği giyen hırsız bir daireye daha girerek nakit para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

27 Mart 2018 Salı 18:05

Başahşehir’de akşam saatlerinde güvenlikli bir siteye giren 3 hırsızdan biri, girdiği daireden eşya ve çelik yelek çaldı. Çaldığı yeleği giyen hırsız bir daireye daha girerek nakit para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 hırsız, güvenlikli bir siteye girdi. İçeriye giren hırsızlardan 2’si site içerisindeki binalara yönelerek hırsızlığa başladı. O esnada diğer hırsız, emek bir askerin yaşadığı öğrenilen bir daireye girerek birkaç eşya ve çelik yelek aldıktan sonra çıktı. Hırsız daha sonra aynı binanın bahçe katındaki daireye yöneldi.

ÇELİK YELEKLE SOYGUN YAPTI

Dairenin camını zorlayarak kapısını kıran hırsız eve girerek odaları gezdi. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, çelik yeleği giydikten sonra tek tek odaları aradı. Evin altını üstüne getiren hırsız 4 bin 500 lira para, 15 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar, antika tespihler ve yüksek kapasiteli harddisk çalarak kayıplara karıştı. Çelik yelekli hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız evin salonunda dolaşıyor. Etrafı karıştıran hırsızın üzerinde çelik yelek olduğu görülüyor. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız eşyaları çalarak kaçıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da 28 kişiye terörden tutuklama
İstanbul’da 28 kişiye terörden tutuklama
Edirne’de 4. Sınıf Emniyet Müdürüne gözaltı
Edirne’de 4. Sınıf Emniyet Müdürüne gözaltı
Terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe
Karısını öldüren şahıs tutuklandı
Karısını öldüren şahıs tutuklandı
6 bin 600 paket !
6 bin 600 paket !
İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İzimir’de korkunç kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim