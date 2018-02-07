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Çekmeköy’de öfkeli koca eşini tüfekle vurdu

İstanbul Çekmeköy’de öfkeli koca, av tüfeği ile eşini vurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:04
Çekmeköy’de öfkeli koca eşini tüfekle vurdu

Olay Çekmeköy’de Şile yolu üzerinde yaşandı. Çekmeköy Evlendirme Dairesi’nin hemen yanında bulunan bir iş yerine av tüfeği ile gelen öfkeli koca Salih Gül iş yerinde çalışan imam nikahlı eşi Bediha Bal’a (42) ateş etti. Olayda Bediha Bal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı gerçekleştiren zanlı, olay yerine gelen polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı Bediha Bal, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan Salih Gül’ün ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

Son Güncelleme: 07.02.2018 16:10
Anahtar Kelimeler:
çekmeköyAv TüfeğiBediha Bal
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