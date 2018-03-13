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Çanakkale’de korkutan yangın !

Çanakkale’de sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

13 Mart 2018 Salı 08:41

Çanakkale’de sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Çanakkale Belediyesine ait Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından da Sebze ve Meyve Hali’nin yanında bulunan ambalaj atık işleme tesisine sıçradı. Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi. Takviye ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

(İHA)
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