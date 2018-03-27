Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Çanakkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce belirlenen ve görevde bulunan 2’si teğmen olmak üzere 25 jandarma personeline ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 7 personel için arama çalışmaları devem ediyor. Gözaltına alınan alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)