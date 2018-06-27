Çalışmaya gitti az sonra acı haberi geldi

Antalya’nın Aksu ilçesinde traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede çiftçilik yapan 46 yaşındaki çiftçi Mehmet Yılmaz, dün ’çalışmaya gidiyorum’ diyerek traktörüyle ayrıldı. Dün akşam Yılmaz’ın eve dönmediğini gören yakınları aramaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde sulama kanalı içerisinde kullandığı traktörü devrilmiş olarak bulunan Yılmaz’ın traktörün altında cansız bedeni bulundu. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradan yakınları tarafından alınan Yılmaz’ın cenazesi Yurtpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

(Ertuğrul Gün /İHA)