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Çalınan motosikleti için sokak sokak hırsızların izini sürdü

Beyoğlu Cihangir’de sokak üzerinde park halinde olan 22 bin lira değerindeki motosikleti çalınan genç okak sokak hırsızların izini sürüyor.

06 Şubat 2018 Salı 10:31
Çalınan motosikleti için sokak sokak hırsızların izini sürdü

Olay, geçtiğimiz 17 Ocak Çarşamba günü saat 05.40 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi ve fotoğrafçı olan Engin Erdem Görmezöz, akşam saatlerinde 22 bin lira değerindeki 37 BK 441 plakalı motosikletini zincirle bağlayarak eve çıktı. Lüks semte dadanan motosikletli ve kasklı 2 hırsız, sabaha karşı sokak üzerine geldi. Burada hırsızlar park halinde ve bağlı olan motosikletin zincirlerini demir kesme makasıyla kesti. Disk ve direksiyon kilidini kırmalarının ardından hırsızlar, motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından sabah saatlerinden evinden çıkan Görmezöz, motosikletin yerinde kesilmiş zincirin olduğunu fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen talihsiz genç, motosikletinin çalındığı fark etti. Hırsızların çaldığı motosikletle gidiş yönlerini belirleyen genç, sokak sokak izlerini sürdü. Ardından Görmezöz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Motosikletin sahibi Engin Erdem Görmezöz, “Tek motosikletle geliyorlar. Motosikletin brandası vardı. Hırsızlar gelip brandayı yere atıyorlar. Ondan sonrada ön ve arka kilidi kırıyorlar. Tek motosikletle gelip buradan aşağıya sürüklüyorlar. Sonra 5 dakika oyalanıyorlar. Daha sonra da direkt Kabataş’a doğru iniyorlar. 2 zincir de bağlıydı, muhtemelen demir kesme makasıyla kesiyorlar. Önde disk kilidi vardı, diskten de onu kırmışlar” dedi.

“MOTOSİKLETİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM”

Görmezöz, “Ben fotoğrafçılık yapıyorum. 3 yıl çalışmamın sonucunda bu motosikleti almıştım. Onun dışında başka işlerde yapmıştım, yani çalışarak aldım. Motosikletin değeri 22 bin lira ben 16 bin liraya almıştım. Umarım motosiklet bulunur, daha çok aranmasını talep ediyorum. Çünkü günümüzde tek hırsızlık olayı benim ki değil. İnsanların garajına girerek araçlarını çalıyorlar. Sokakta 1 saatliğine bir yere gidince bile motosikletler çalınabiliyor” ifadelerini kullandı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 06.02.2018 10:43
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet HırsızlığıBeyoğluCihangir
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