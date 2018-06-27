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Çakmak gazı ölüm getirdi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çakmak gazı çekerken dengesini kaybedip yere düşen 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:53
Çakmak gazı ölüm getirdi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çakmak gazı çekerken dengesini kaybedip yere düşen 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu üzerindeki Kovukcular Sitesi yanında yer alan ağaçlık alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda arkadaşları Y.A. (17) ve O.A. (17) ile birlikte çakmak gazı çeken M.E.Z. (17) ayağının kayması sonucu düşerek kafasını çarptı. Yere yığılan M.E.Z.’yi gören arkadaşları bunun üzerine sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın halde bulunan M.E.Z.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından M.E.Z. ile aynı şekilde çakmak gazı çektiği belirlenen Y.A. ve O.A. sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.Z. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer gençler Y.A. ve O.A.’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Buber/İHA)
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