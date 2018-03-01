Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 20 farklı adrese şok baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda R.Ö., K.B., M.Ş., K.B., A.İ., E.Ç., G.V., Ö.A. ve M.S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 110 gram metamfetamin, esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ö.A., M.S.S., G.V. ve K.B. adliyeye sevk edildi.

(İHA)