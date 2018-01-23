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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa’da polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

23 Ocak 2018 Salı 11:56
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan bu şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis, zanlılara uyuşturucuyu sattıkları iddia edilen K.Y., R.E., H.S. ve E.A’yı da yakaladı. Yakalanan şahıslarla beraber farklı uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.

Yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ihbar üzerine yapılan bir başka operasyonda, İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirmeye çalışan B.M., U.E. ve F.Ş.S. yakalandı. Uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silahla çok sayıda fişek ede ele geçirildi. 2 ayrı operasyonda yakalanan toplam 11 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 23.01.2018 14:15
Anahtar Kelimeler:
BursaUyuşturucu OperasyonuOsmangazi
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