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Bursa’da koca vahşeti: 5 yerinden bıçakladı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde ayrı yaşadığı eşi eve eşyalarını almaya geldiğinde 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan şahıs kaçtı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 18:44
Bursa’da koca vahşeti: 5 yerinden bıçakladı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde ayrı yaşadığı eşi eve eşyalarını almaya geldiğinde 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan şahıs kaçtı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19. Okul Sokak’ta meydana geldi. Daha önce de defalarca tartıştığı eşi Muhammet T’yi arayan Ayşe T., eve gelip eşyalarını alacağını söyledi. Muhammet T., eşine ‘Gelme, gelirsen seni vururum’ diye cevap verdi. Eşinin sözlerine rağmen eve giderek eşyalarını alan Ayşe T. evden uzaklaştığı sırada arkasından gelen Muhammet T., karısını bıçakla 5 yerinden yaraladı. O esnada yakınlarda bulunan okulda oy verme işleminin devam etmesi sebebi ile görev yapan polis ekiplerinin ‘Yapma’ ihtarına rağmen eşini bıçaklamaya devam eden Muhammet T., polislerin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muhammet T’nin olaydan birkaç gün önce de eşiyle tartıştığını ve 7 yaşındaki kızını alarak kaçtığını söyleyen görgü tanıkları, karı kocanın sık sık tartıştığını anlattı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(Derya Evren - Fatih Çapkın/İHA)
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