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Bursa’da gergin gece

Bursa’da otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 kadından biri hayatını kaybedince, kadının yakınları gözaltındaki zanlının evini basmaya kalktı. Çıkan taşlı sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

22 Haziran 2018 Cuma 23:12
Bursa’da gergin gece

Bursa’da otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 kadından biri hayatını kaybedince, kadının yakınları gözaltındaki zanlının evini basmaya kalktı. Çıkan taşlı sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

İddiaya göre, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak’ta dün gece meydana gelen olayda 16 KRJ 73 plakalı otomobille mahallede tur atan şahıslar ile vatandaşlar arasında sokak arasında hızlı otomobil kullandıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Mahalleden uzaklaşan şahıslar bir süre sonra aynı otomobille bir kez daha gelerek ateş etmeye başladı. O sırada sokakta bulunan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen isimli 2 kadın kafasından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadınları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan 5 şahıstan F.D. sabah saatlerinde Mihraplı Mahallesi’nde yakalandı. Polis firari diğer şahısları yakalamak için çok yönlü soruşturma başlatırken bu akşamüzeri hastaneden gelen Sevda Doğan’ın ölüm haberi mahallede yeniden hareketlenmeye sebep oldu. Acı haberle yıkılan Doğan’ın yakınları gözaltındaki F.D.’nin Yavuzselim Mahallesindeki evini bastı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu olaya Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TOMA’larla müdahale etti. Özel Harekat polislerinin de çevrede önlem alması dikkat çekerken yaşanan gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı. Toplanan kalabalık zanlı F.D.’nin evinin önünden uzaklaştırılırken çevik kuvvet polisleri bölgede nöbet tutuyor.

(Hakan Gönül - Fatih Çapkın/İHA)
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