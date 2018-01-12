Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115171
ALTIN
161.074
DOLAR
3.7610
STERLİN
5.1251
EURO
4.5642
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Bursa’da FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Bursa’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi de bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:23
Bursa’da FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında ByLock, Bank Asya’ya hesap arttırma, ifade, dernek ve SGK kayıtları bulunan aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi ve çeşitli kurumlarda çalışanların bulunduğu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edilecekler.

Son Güncelleme: 12.01.2018 11:28
Anahtar Kelimeler:
Bursa Fetö OperasyonuBursa Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK: "2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"
TSK: "2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"
Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi
Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi
Avcılar’da gece kulübünde ‘fazla hesap’ cinayeti
Avcılar’da gece kulübünde ‘fazla hesap’ cinayeti
Şırnak Silopi’de otobüs devrildi: 9 ölü
Şırnak Silopi’de otobüs devrildi: 9 ölü
İnsan tacirlerine ağır darbe: 23 gözaltı
İnsan tacirlerine ağır darbe: 23 gözaltı
Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim