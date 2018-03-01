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Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

01 Mart 2018 Perşembe 11:49
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İl merkezi, Mudanya ve İnegöl ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bylock kullandığı, 17/25 Aralık 2013 darbe girişimi sonrasında örgüte finans desteği sağladığı, Bank Asya’ya para yatırdıkları ve kapatılan derneklere kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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