Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114129
ALTIN
170.692
DOLAR
4.0104
STERLİN
5.6331
EURO
4.9342
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bursa’da 150 öğrenci hastanelik oldu

Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:37
Bursa’da 150 öğrenci hastanelik oldu

Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı. Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
38 ilde askerlere FETÖ operasyonu
38 ilde askerlere FETÖ operasyonu
TEM’de uyanık sürücülerin tersine yolcuğu kamerada
TEM’de uyanık sürücülerin tersine yolcuğu kamerada
5 ilde 71 kişiye FETÖ gözaltısı
5 ilde 71 kişiye FETÖ gözaltısı
Kavgayı ayırmaya gitti, adam öldürdü
Kavgayı ayırmaya gitti, adam öldürdü
5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi
5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi
Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu
Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim