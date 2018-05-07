Bursa kavşaklarında tehlikeli sürüşler

Bursa’da bazı sürücülerin kavşaklarda araçları ile yaptıkları tehlikeli hareketler telefon kamerasına yansıdı.

Bursa’nın cadde ve kavşaklarında giderken drift atıp, makas yapan araçlar, diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Boş buldukları kavşaklarda araçları ile ’yanlayarak’ giden gençler, telefonlarıyla çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşıyor. Bursa’da polis ekipleri, bu tarz araç sürücüleri için ne kadar tedbir alıp cezai işlem uygulasa da araç sürücüleri bu tehlikeli yolculuktan vazgeçmiyor.

(İHA)