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Bursa'daki heyelan bölgesi drone ile görüntülendi

Bursa’da, Mollaarap Mahallesi’ndeki heyelan bölgesi drone ile havadan görüntülendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Bursa'daki heyelan bölgesi drone ile görüntülendi

İddiaya göre, Uludağ’ın eteklerindeki Yıldırım’a bağlı Mollaarap Mahallesi’nde 3 ay önce başlayan inşaat sebebiyle dağın yamaçlarında toprak kayması yaşandı, 3 aydır belirli aralıklarla meydana gelen heyelanlarda, mahalledeki asfalt ve evlerde çatlaklıklar meydana geldi. Çatlakların büyümesinin ardından mahalledeki yaklaşık 80 ev tahliye edildi. Mahalle sakinleri gündüzleri evlerini boşaltırken, geceleri ise akrabaları yada valiliğin ayarladığı misafirhanelerde geçirmeye başladı. Evlerinde kalan bazı mahalle sakinleri ise, bir saat bile uyuyamadıklarını, her an evlerinin başlarına göçme korkusuyla yaşadıklarını ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından mahallede meydana gelen heyelan havadan görüntülendi. Heyelan olan bölge, inşaat alanı ve yerlerdeki çatlaklıklar görüntülerde yer aldı.

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
BursaHeyelanMollaarap Mahallesi
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