Bursa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 15 kişiyi yakaladıı. Yakalanan şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannobinoid , bir miktar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Bu şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen A.Ç., Y.A., F.G. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette 114 gram esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde edinilen bilgiler üzerine Y.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 21 şahıstan, 15’i hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 şahıstan Y.K. ve Y.A. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.Ç., Y.K., F.G. ve S.A. ise tutuklandı.