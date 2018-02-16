Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117045
ALTIN
163.824
DOLAR
3.7464
STERLİN
5.2737
EURO
4.6769
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Bursa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

16 Şubat 2018 Cuma 13:50
Bursa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 15 kişiyi yakaladıı. Yakalanan şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannobinoid , bir miktar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Bu şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen A.Ç., Y.A., F.G. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette 114 gram esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde edinilen bilgiler üzerine Y.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 21 şahıstan, 15’i hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 şahıstan Y.K. ve Y.A. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.Ç., Y.K., F.G. ve S.A. ise tutuklandı.

Son Güncelleme: 16.02.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şile yolunda hafriyat kamyonu dehşeti: 1 yaralı
Şile yolunda hafriyat kamyonu dehşeti: 1 yaralı
Çöken balkonun altında kalan inek kurtarıldı
Çöken balkonun altında kalan inek kurtarıldı
Kayıp olan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın cesedi bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın cesedi bulundu
60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon
60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon
5 yaşındaki kızı böyle kurtardılar
5 yaşındaki kızı böyle kurtardılar
8 ilde FETÖ operasyonunda 52 gözaltı kararı
8 ilde FETÖ operasyonunda 52 gözaltı kararı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim