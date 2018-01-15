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Bursa'da servis aracı park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı

Bursa’da işçi taşıyan servis, park halindeki kamyona çarptı. Kazada serviste bulunan 12 kişi hafif yaralandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:41
Bursa'da servis aracı park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı

Erol Y. idaresindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi’nde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından serviste bulunan 11 işçi ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
Bursa Trafik KazasıNilüfer Trafik KazasıBursa Organize SanayiEflatun Caddesi Kaza
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