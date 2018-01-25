Bursa'da sahte içki üreticisine şafak baskını

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl merkezinde ikamet eden O.Ö.’nün evinde kaçak içki ürettiği ihbarını alan güvenlik güçleri, söz konusu adrese şafak operasyonu düzenledi. Evde ve bahçede yapılan arama ve kontrollerde, kaçak içki üretmek için kurulmuş bir çok malzeme tespit edildi. Yapılan detaylı aramada evin gizli bölmelerine saklanmış 620 litre kırmızı şarap ve 320 litre rakı olmak üzere toplamda 940 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken şüpheli O.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.