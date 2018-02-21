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Bursa'da otomobil yayaya ve 3 araca çarptı

Bursa’da ana cadde üzerinde kontrolden çıkan bir araç, cadde üzerinde yürüyen bir yaya ile üç araca çarptı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:17

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Buğra K.(27) idaresindeki 16 KJ 247 plakalı araç, Ankara Yolu metro istasyonu yanında kontrolden çıkarak, o sırada cadde üzerinde yürüyen Metin A.(52) ve park halinde bulunan 3 araca çarptı. O anlar ise çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cadde üzerinde yürüyen Metin A. çarpmanın etkisiyle üç araç arasında kalarak ağır yaralandı. Yol kenarında park halinde bulunan araçlar ise hasar aldı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Metin A. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana gelirken 16 KJ 247 plakalı aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 21.02.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik Kazası
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