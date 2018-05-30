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Bunlar bir evden çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:54
Bunlar bir evden çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmada, Yiğitler Mahallesi’nde ikamet eden O.E. ve T.E’nin evlerinde arama yaptı. Aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca, 8 adet kaleşnikof tüfeklere ait şarjör, bin 468 adet kaleşnikof fişeği, 27 adet tabanca şarjörü, 180 adet tabanca fişeği, 41 adet ses fişeği, 4 adet piyade tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 110 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan O.E. ve T.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Talat Bozdağ /İHA)
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