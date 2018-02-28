Bu kadarına da pes artık: Öğrenci taşıyan şoför alkollü çıktı

Antalya’da şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 17 öğrencinin bulunduğu servisin şoförü direksiyon başında alkollü olarak yakalandı. Şoförün daha önce de alkollü araç sürmekten ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu ve öğrenci taşıma izninin olmadığı ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 Şubat günü Ermenek Mahallesi 10. Sokak üzerinde yol denetimleri gerçekleştirirken 07 AB 082 plakalı bir minibüsten şüphelenerek durdurdu. Araç sürücüsü R. E.’nin uyuklar vaziyette olduğunu gözlemleyen polis, minibüsün kapılarını açınca ise şoka uğradı. Ekipler, içerisinde Ermenek İlköğretim Okulundan aldığı 17 öğrenciyi taşıyan sürücünün o haldeyken servis taşımacılığı yaptığını tespit etti.

ÖĞRENCİ TAŞIMA İZNİ YOK

Kendisinden ehliyeti istenen sürücü R.E., üzerinde olmadığını beyan etmesi üzerine ise sorgulama gerçekleştiren ekipler, R.E.’nin E sınıfı sürücü belgesinin, "alkollü olarak araç kullanma" kural ihlalini ikinci kez ihlal ettiği gerekçesiyle 13 Şubat 2017 ve 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 yıl süreyle iptal edildiğini, okul servis aracı olarak kullandığı araç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı belirledi.

1,51 ALKOLLÜ ÇIKTI

Tespitler üzerine polis R.E.’ye alkol ölçümü yaptı. Sürücünün yasal sınır üzerinde 1,51 promil oranında alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinden yaya olarak kaçmak isteyen alkollü sürücü, görevliler tarafından yakalandı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve evlerine teslim edilecek çocukların mağdur olmaması için Şoförler Odası Başkanlığı ile irtibata geçirilerek olay yerine acilen araç gönderilmesi talep edildi. Öğrenciler gelen araçla evlerine teslim edildi.

Araç sahibi ve şoförü R.E.’ye trafik idari para cezası karar tutanağı ile sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, ilgili belediyeden izin almaksızın belediye sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu taşımak, hususi araçlar dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak maddelerinin ihlalinden 7 bin 042 TL cezai işlem uygulandı.

R.E.’nin sürücü belgesinin iptali 13 Şubat 2024 tarihine kadar 5 yıl süreyle daha uzatılırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirildi. Ayrıca 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen R. E., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da hakkında adli işlem yapıldı.

(İHA)