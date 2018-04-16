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Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un tahliye talebi reddedilirken, duruşma 7 Mayıs’a ertelendi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:46
Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un tahliye talebi reddedilirken, duruşma 7 Mayıs’a ertelendi.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği Amerikalı Papaz Andrew Craig Brunson savunmasını sürdürdü. Tam 12 saat süren duruşmada, Brunson 6 saat savunma yaptı. Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren Brunson, onlar ABD’ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi. Savunmasını tamamlayan sanık Brunson’a duruşma savcısı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi. Brunson, savcının "Türkiye’de neden bu kadar uzun süre kaldınız, 1993’te gelmişsiniz" şeklindeki sorusuna da, "Türkiye’yi çok seviyoruz. Burada hizmetimiz gelişiyor. Tanrının burada kalmamızı istediğini düşündük" dedi. Duruşmada daha sonra bazı tanıklar ile "Serhat" adlı gizli tanığın ifadeleri okundu.

PKK SEMPATİZANLARINA AYRICALIK

Brunson bu ifadelerin doğruluğunun olmadığını söyledi. Duruşmada daha sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık "Dua" ifade verdi. Dua, Brunson’un her hafta, cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların katıldığı toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu söyleyip, Çakır’ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlattı. Türkiye’de özellikle 2002 - 2004 yılları arasında bazı PKK’lıların Hristiyan olarak cemaatlere katıldığını ve böylece dokunulmazlık elde ettiğini ifade eden Dua, Brunson’un Kilisesinin de PKK sempatizanları iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu öne sürdü.

Tanıklardan Emrah Şahin ise Diriliş Kilisesi’ne bir kaç kez gittiğini, Türklerle ilgili hakaret içeren sözler duyduğunu belirtti. Bu sözlerden rahatsızlık duyarak MİT’e durumu aktardığını anlatan Şahin, kilisede Kürtlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

7 MAYIS’A ERTELENDİ

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, rahip Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

BRUNSON AVUKATI HALAVURT’TAN AÇIKLAMA

Andrew Brunson’un Avukatı İsmail Cem Halavurt duruşma sonunda gazetecilere açıklama yaparak, “Casuslukla ilgili suçlamaların bu duruşmada dinlenen tanıkların konuşmalarıyla çöktüğüne inanıyoruz. Ek belgeler ve tanık beyanları sunduk. Bir sonraki duruşmada müvekkilimizin salınacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı /İHA)
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