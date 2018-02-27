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Boydaklarla Gülen’in bağlantısı şirket üzerinden çıktı

Fetulluh Gülen’in yeğeni Zehra Kurucan ve eşi Ahmet Kurucan ile Sami Boydak ve eşi Sema Boydak’ın Amerika’da Boydak Holding’e ait şirket aracılığıyla sık sık görüştükleri ortaya çıktı.

27 Şubat 2018 Salı 18:39
Boydaklarla Gülen’in bağlantısı şirket üzerinden çıktı

Fetulluh Gülen’in yeğeni Zehra Kurucan ve eşi Ahmet Kurucan ile Sami Boydak ve eşi Sema Boydak’ın Amerika’da Boydak Holding’e ait şirket aracılığıyla sık sık görüştükleri ortaya çıktı.

Amerika’da Boydak Holding’e bağlı Sunset International şirketinin başında bulunduğu süre içinde onlarca kere Amerika’ya gelip giden Sami Boydak’ın bu ziyaretlerinin araştırılması sonrasında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Söz konusu ziyaretlere eşi Sema Boydak ile giden Sami Boydak’ın ziyaretler esnasında, Fetullah Gülen’in kız kardeşinin kızı olan Zehra Kurucan ile sık sık görüştükleri tespit edildi. Halen tutuklu bulunan Memduh Boydak’ın da sık sık aynı görüşme ağı içinde olduğu, görüşmelerin Sunset şirketinin Bilici soyadlı ortağı tarafından sağlandığı da ortaya çıktı.

SAMİ BOYDAK 19 ŞUBAT’TA TUTUKLANMIŞTI

19 Şubat’ta Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Boydak ailesinden 10 şüpheli hakkında 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı. Boydaklardan Sema, Ayşe, Merve, Yusuf, Mehmet Emin, İbrahim Boydak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUNSET HAKKINDA

2001 yılında Sunset International, İstikbal ve Bellona markalarını, Amerika’da pazarlamak amacıyla kuruldu. Wall-Mart, Target ve JC Penney gibi dev mağaza zincirlerinin internet siteleri üzerinden de pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Sunset International Trade LLC, New Jersey ABD’de faaliyete geçti. Orpaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. kuruldu.

(Şeref Kahraman /İHA)
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