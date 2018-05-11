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Boşandığı eşinin otomobilini benzin döküp yaktı

İstanbul Sancaktepe’de alkollü bir vatandaş kendisinden boşanan eşinin arabasını benzin döküp yaktıktan sonra 155’i arayarak kendini ihbar etti.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:52
Boşandığı eşinin otomobilini benzin döküp yaktı

İstanbul Sancaktepe’de alkollü bir vatandaş kendisinden boşanan eşinin arabasını benzin döküp yaktıktan sonra 155’i arayarak kendini ihbar etti.

Olay, 03.45 saatlerinde, İnönü Mahallesi, Kırlangıç sokakta bulunan 3 katlı apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre S.Ü. eşinin kendinden boşanmasını gurur meselesi yapmasının ardından, eşi Büşra Kadere ait 34 RHA 84 plakalı otomobilin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tümünü sardı. Alev alev yanan otomobilin alevleri, 1. Kattaki daireye sirayet etti. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından alev alev yanan otomobili söndürdü.

“EŞİMİN OTOMOBİLİNİ YAKTIM GELİN ALIN BENİ”

Öte yandan edinilen bilgiye göre S.Ü. 155’i arayarak “Eski eşimin otomobilini yaktım, gelin beni tutuklayın” şeklinde kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri S.Ü.’yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

“OTOMOBİLİ ESKİ EŞİ YAKTI”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakıcı, “Biz uyuyorduk, bir patlama sesi geldi. Patlama sesi ile uyandık baktık ki alevler binaya doğru yükselmiş. Daha sonra itfaiye geldi, müdahale etti. Otomobilin sahibi bizim komşumuz, üst katımızda oturuyor. Eski eşi otomobili ateşe veren” şeklinde konuştu.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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