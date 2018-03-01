Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118012
ALTIN
160.627
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2360
EURO
4.6449
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Boru ve pistonlardan on binlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana’da nakliye işi yapan baba ve oğlun taşıdığı su arıtma pompası borusu ve pistonların içinde 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

01 Mart 2018 Perşembe 09:51
Boru ve pistonlardan on binlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana’da nakliye işi yapan baba ve oğlun taşıdığı su arıtma pompası borusu ve pistonların içinde 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. D-400 karayolunda uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polisler detaylı aramaya geçti.

Polis kamyonette bulunan baba Ali K. (43) ile oğlu Ömer K’ya (19) tahta kasanın içerisinde ne olduğunu sordu. Aracı en yakındaki metal sanayiye götüren ekipler, ağır çelik pistonları atölyede torna makinesiyle açtı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polisler, işçi gibi torna makinesi başında boruları ve pistonları tek tek kesti. İçleri açılan boru ve çelik malzemelerin içinden 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis haplara el koydu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin 10 milyon olduğunu öğrenildi. Baba ile oğlu ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Baba oğlun sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, taşımacılık yaptıklarını ve bu malzemeyi de para karşılığı Adana’ya getirdiklerini söyledikleri ileri sürüldü. İfadelerinin ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali K. tutuklanırken, oğlu ev hapsi cezası alarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu
Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon
Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim