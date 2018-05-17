Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101869
ALTIN
185.123
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0306
EURO
5.2589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Borcunu ödemek için arkadaşını rehin aldırdı

İstanbul Sultangazi’de kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu şahıs, 30 bin lira borç aldığı kendi gibi toplayıcı şahsa borcunu ödemeyince arkadaşını rehin aldırttı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:26
Borcunu ödemek için arkadaşını rehin aldırdı

İstanbul Sultangazi’de kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu şahıs, 30 bin lira borç aldığı kendi gibi toplayıcı şahsa borcunu ödemeyince arkadaşını rehin aldırttı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Sultangazi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Muhtap H., kendi gibi kağıt toplayıcılığı yapan arkadaşı Zebunullah M.’den 30 bin lira borç aldı. Bir süre sonra M., H.’den verdiği borcu geri istedi. Ancak H., parası olmadığını söyleyerek borcunu ödemedi. Bunun üzerine H., borcunu ödemek için M.’ye, arkadaşı olan Pakistan uyruklu Azeem A.’yı(25) hedef göstererek, “Bunun ailesi zengin, bunu kaçırın fidye isteyin” dedi. Plan yapan M. ve H. diğer arkadaşları Parit M., Nebullah N., Hedayet A. ve İsmetullah Z. ile birlikte Azeem A’yı kaçırdı.

İŞKENCE EDİP AİLESİNE VİDEO GÖNDERDİLER

Kaçırdıkları genci kağıt deposuna getiren zanlılar ona burada günlerce işkence etti. Yaptıkları işkenceyi videoya çeken şahıslar ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Şahıslar fidyeyi beklediği esnada gencin ailesi Pakistan Başkonsolosluğu aracılığıyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi şahıslardan Zebunullah M.’nin yerini tespit etti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan tim, şubeye götürüp sorguladı. Yapılan sorguda planı itiraf eden M.’nin ifadeleri doğrultusunda diğer 5 şahısda yakalandı. Yapılan baskında kaçırılan gençte polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP’li Yüksekdağ’a tahliye çıkmadı
HDP’li Yüksekdağ’a tahliye çıkmadı
“Canım” diyen garsona kurşun yağdırdı
“Canım” diyen garsona kurşun yağdırdı
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü
Sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü
Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı
Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim