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Boğaziçili öğrencilerin ‘örgüt propagandası’ davasında sıcak gelişme

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere karşı pankart açıp sloganlar atarak terör propagandası yaptığı iddia edilen 14’ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:58
Boğaziçili öğrencilerin ‘örgüt propagandası’ davasında sıcak gelişme

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere karşı pankart açıp sloganlar atarak terör propagandası yaptığı iddia edilen 14’ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı iddiasıyla haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 14’ü tutuklu 22 öğrencinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan sanıklar haklarındaki örgüt propagandası suçlamasını red ederek tahliyelerini talep etti.

Daha sonra söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Sanık ve avukatların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu öğrencilerden Agah Suat Atay, Sevde Öztürk, Berke Aydoğan, İsmail Gürler, Muhammed Bilgin ve Uzay Talay’ın tahliyelerine karar verilmesini istedi. Savcı diğer 8 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 3 Ekim’de görülmesini kararlaştırdı.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
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