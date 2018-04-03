Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Boğaziçili 9 öğrenci "terör propagandasından” tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklandı.

03 Nisan 2018 Salı 21:51
Boğaziçili 9 öğrenci "terör propagandasından” tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci ‘terör propagandası’ yapmak gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında ifade veren öğrencilerden 9’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuyan çocuklar kamerada
İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuyan çocuklar kamerada
Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi
Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi
Almanya’da metro kazası: 35 yaralı
Almanya’da metro kazası: 35 yaralı
Antalya serbest bölgede yangın
Antalya serbest bölgede yangın
İstanbul Emniyeti 2017 faaliyet raporunu açıkladı
İstanbul Emniyeti 2017 faaliyet raporunu açıkladı
Cuma namazını fırsat bilip 15 bin liralık demir çaldı
Cuma namazını fırsat bilip 15 bin liralık demir çaldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim