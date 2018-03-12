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Bodrum’u yasa boğan ölüm

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, özel aracıyla denize uçtuğu kazada hayatını kaybetti.

12 Mart 2018 Pazartesi 11:32

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, özel aracıyla denize uçtuğu kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde 48 TB 212 plakalı aracıyla Bodrum merkezden Yalıçiftlik mahallesine giden Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ (55) aracının kontrolünü kaybedip Gerenkuyu mevkiinde denize uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen Sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar denizde bir süre arama çalışması yaptı. Yaklaşık bir saatin ardından Altındağ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan ceset Yalıçiftlik sahiline getirilerek cenaze aracına taşındı. Bölgede hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri ise yasa boğulan Altındağ’ın yakınlarına müdahale etti.

Ailesi ve yakınları yasa boğuldu

Kaza haberini alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz başta olmak üzere Altındağ’ın yakınları olay yerine akın etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Altındağ’ın ailesi ve yakınları acı haberi alınca yasa boğuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
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