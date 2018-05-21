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Bitlis’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bitlis’in Mutki ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, 2 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:38
Bitlis’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bitlis’in Mutki ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, 2 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Mutki’ye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki 13 AAB 096 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle bozulan yolda kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Samet Yıldız, eşi Özlem Yıldız (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan A.Y. (2) ise ambulansla Mutki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İlhan Eren İnan/İHA)
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